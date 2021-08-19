Медведев надеется, что сможет победить Димитрова на турнире в Цинциннати
09:29
Российский теннисист Даниил Медведев высказался о предстоящем матче против Григора Димитрова на турнире в Цинциннати (США).
«Димитров уже победил здесь двух сильных соперников. Однажды я встречался с ним в полуфинале турнира «Большого шлема». Это что-то значит. Мне нужно будет продемонстрировать свой лучший теннис, чтобы победить. Надеюсь, мне это удастся», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.
Ранее в матче второго круга турнира АТР россиянин обыграл американца Маккензи Макдональда (6:2, 6:2).
Дополнительная информация:
https://www.atptour.com/en/news/medvedev-mcdonald-dimitrov-cincinnati-2021-wednesday
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