Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Медведев надеется, что сможет победить Димитрова на турнире в Цинциннати

09:29
Теги:

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о предстоящем матче против Григора Димитрова на турнире в Цинциннати (США).

«Димитров уже победил здесь двух сильных соперников. Однажды я встречался с ним в полуфинале турнира «Большого шлема». Это что-то значит. Мне нужно будет продемонстрировать свой лучший теннис, чтобы победить. Надеюсь, мне это удастся», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Ранее в матче второго круга турнира АТР россиянин обыграл американца Маккензи Макдональда (6:2, 6:2).

Дополнительная информация:

https://www.atptour.com/en/news/medvedev-mcdonald-dimitrov-cincinnati-2021-wednesday

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Диетолог рассказала об опасности яблок
Зачем в Кабул из Москвы прибыл самолет Utair
Москвич вывозил дочь на отдых и там насиловал ее
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
1
Офсайд