Медведев на турнире в Марселе победил Синнера, проиграв первый сет 1:6

Россиянин Даниил Медведев во втором круге турнира в Мареселе (Франция) одержал волевую победу над итальянцем Янником Синнером — 1:6, 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час и 22 минуты.

За право выйти в полуфинал Медведев сразится с французом Жилем Симоном.

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 691 880 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 1) — Янник Синнер (Италия) — 1:6, 6:1, 6:2