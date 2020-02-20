Медведев на турнире в Марселе победил Синнера, проиграв первый сет 1:6
19:53
Россиянин Даниил Медведев во втором круге турнира в Мареселе (Франция) одержал волевую победу над итальянцем Янником Синнером — 1:6, 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час и 22 минуты.
За право выйти в полуфинал Медведев сразится с французом Жилем Симоном.
Марсель (Франция)
Турнир ATP Open 13 Provence
Призовой фонд 691 880 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Даниил Медведев (Россия, 1) — Янник Синнер (Италия) — 1:6, 6:1, 6:2
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...