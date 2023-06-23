Медведев на тай-брейке проиграл Баутиста Агуту в четвертьфинале турнира в Галле
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Роберто Баутиста Агуту в четвертьфинале турнира ATP 500 в Галле.
Матч завершился со счетом 5:7, 6:7 (3:7) . Спортсмены провели на корте 1 час 53 минуты.
3-я ракетка мира Медведев 12 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. На счету 23-й ракетки мира Баутиста Агута ни одного эйса, 1 двойная и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.
27-летния россиянин в прошлом году дошел до финала турнира в Галле и в матче за титул проиграл поляку Хуберту Хуркачу (1:6, 4:6).
В полуфинале турнира Баутиста Агут сыграет с победителм матча Андрей Рублев — Таллон Грикспур.
Галле (Германия)
Турнир ATP Terra Wortmann Open
Призовой фонд 2 195 175 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Даниил Медведев (Россия) — Роберто Баутиста Агут (Испания) — 5:7, 6:7 (3:7)