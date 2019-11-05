Медведев на Итоговом турнире ATP сыграет в группе с Надалем, Циципасом и Зверевым

Состоялась жеребьевка Итогового турнира ATP, который состоится в Лондоне с 10 по 17 ноября. Россиянин Даниил Медведев в группе Андре Агасси сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, греком Стефаносом Циципасом и немцем Александром Зверевым, который является действующим победителем.

В группе Бьорна Борга оказались швейцарец Роджер Федерер, серб Новак Джокович, австриец Доминик Тим и итальянец Маттео Берреттини.

В текущем сезоне Медведев выиграл турниры в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге, Шанхае, а также дошел до финала US Open, где в пяти сетах уступил Надалю.