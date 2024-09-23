Медведев — о брошенной ракетке в матче с Шелтоном: «Мне повезло, что я никого не задел»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал инцидент с брошенной им ракеткой в матче против американца Бена Шелтона (7:6 (8:6), 5:7, 7:10) на Кубке Лэйвера.

На тай-брейке первого сета россиянин швырнул ракетку о корт, которая затем отскочила на трибуны. За это он получил предупреждение от судьи.

«Я не хотел бросать так, как бросил. Я хотел просто попасть в одно место, так что это было ужасно с моей стороны. Мне повезло. Я никого не задел. Когда в теннисе никого не трогаешь, тебя не дисквалифицируют. Вот и все. Но я не должен этого делать», — заявил Медведев.

Сборная Европы одержала победу над сборной мира в Кубке Лэйвера с итоговым счетом 13:11. За команду победителей вместе с Медведевым выступали испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев, норвежец Каспер Рууд, грек Стефанос Циципас и болгарин Григор Димитров.