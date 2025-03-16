Медведев о полуфинале в Индиан-Уэллсе: «Четыре года назад я был бы недоволен, но сейчас это отличный результат»

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал поражение от датчанина Хольгера Руне (5:7, 4:6) в полуфинале турнира серии ATP 1000 в Индиан-Уэллсе.

Теннисист назвал хорошим послевкусие от турнира в США. Медведев отметил, что делал свой максимум, но иногда это ниже его возможностей.

«В принципе, мог и получше добыть результат. Но это как бы хороший итог. То есть будь это четыре года назад, я был бы недоволен. Но для того, в каких условиях я играю, это отличный результат. Надеюсь, что будет лучше в Майами — кстати, один из немногих турниров, где еще можно что-то там забить», — сказал Медведев в интервью на Youtube-канале «Больше!».

Медведев дважды выходил в финал «мастерса» в Индиан-Уэллсе — в 2023 и 2024 годах. Оба раза он уступал испанцу Карлосу Алькарасу.