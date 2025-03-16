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16 марта 2025, 12:50

Медведев о полуфинале в Индиан-Уэллсе: «Четыре года назад я был бы недоволен, но сейчас это отличный результат»

Медведев назвал хорошей свою игру на турнире в Индиан-Уэллсе
Руслан Минаев

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал поражение от датчанина Хольгера Руне (5:7, 4:6) в полуфинале турнира серии ATP 1000 в Индиан-Уэллсе.

Теннисист назвал хорошим послевкусие от турнира в США. Медведев отметил, что делал свой максимум, но иногда это ниже его возможностей.

«В принципе, мог и получше добыть результат. Но это как бы хороший итог. То есть будь это четыре года назад, я был бы недоволен. Но для того, в каких условиях я играю, это отличный результат. Надеюсь, что будет лучше в Майами — кстати, один из немногих турниров, где еще можно что-то там забить», — сказал Медведев в интервью на Youtube-канале «Больше!».

Даниил Медведев.Медведев не прыгнул выше головы в Индиан-Уэллсе. Он снова отступит в рейтинге

Медведев дважды выходил в финал «мастерса» в Индиан-Уэллсе — в 2023 и 2024 годах. Оба раза он уступал испанцу Карлосу Алькарасу.

Источник: Youtube-канал «Больше!»
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Теннис
Даниил Медведев
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