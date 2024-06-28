Медведев о поражении в Херлингеме: «Надеюсь, на Уимблдоне сыграю лучше, ведь Джоковича в первом раунде не будет»

Российский теннисист Даниил Медведев в шутливой форме прокомментировал поражение от серба Новака Джоковича в выставочном турнире в Херлингеме (Лондон).

Встреча прошла 28 июня и завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу второй ракетки мира.

«Отличное место. Все началось с того, что меня привезли сюда на Rolls-Royce. Было приятно провести матч. И не очень приятно его проиграть. По крайней мере, это не Уимблдон, так что в понедельник у меня снова будет шанс. Надеюсь, я смогу сыграть лучше. Новака в первом раунде не будет, так что...» — сказал Медведев в интервью на корте.

Ранее в Великобритании состоялась жеребьевка основной сетки Уимблдона-2024, по итогам которой Медведев в первом круге сыграет против американца Александара Ковачевича. Джокович проведет стартовый матч против чеха Вита Копрживы.

Уимблдонский турнир пройдет с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.