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Медведев: «Считаю, что я заслужил победу над Монфисом»

Алина Савинова
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Российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на победу над французом Гаэлем Монфисом на старте турнира в Пекине (6:3, 6:4).

«Я думаю, что мой план игры не сильно менялся по ходу матча. В каком-то смысле нам обоим нравится только атаковать. Возможно, мне немного больше. Я пытался дождаться подходящей возможности и воспользоваться ей. Думаю, у меня было больше шансов, поэтому я считаю, что заслужил победу. Я рад, что мне удается продолжать выигрывать матчи. Мне еще предстоит принять участие в нескольких турнирах, так что у меня есть шанс набрать очки. Я стараюсь быть стабильным в течение всего года. Иногда это получается в большей степени, иногда — в меньшей, но это то, что я пытаюсь делать», — приводит пресс-служба АТР слова Медведева.

Эта победа стала 40-й для россиянина в нынешнем году. Он восьмой теннисист в мужском туре, кто достиг данной отметки.

Следующим соперником Медведева в турнире в Пекине будет еще один представитель Франции — Адриан Маннарино.

Источник: Официальный сайт АТР
Теннис
Даниил Медведев
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