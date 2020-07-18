«Медведев катался по корту, плакал и выбрасывал ракетку». Хачанов рассказал о соперничестве между теннисистами

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о своем отношении к соотечественнику Даниилу Медведеву.

— В детстве провел очень много матчей как с Медведевым, так и с Андреем Рублевым. Помню, как Даниил катался по корту, плакал и выбрасывал ракетку в лес после поражений. Это было ужасное поведение, очень жаль, что у нас нет видео, — рассказал Хачанов на официальном канале ATP в YouTube.

Напомним, все три теннисиста — уроженцы Москвы. В настоящее время Даниил Медведев является пятой ракеткой мира, Андрей Рублев — 14-й, а Карен Хачанов — 15-й.