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Медведев и Умбер сыграли в Гамбурге розыгрыш года из 32 ударов

08:04
Даниил Медведев. Фото AFP
Даниил Медведев. Фото AFP
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Россиянин Даниил Медведев, несмотря на поражение в первом круге в Гамбурге от Уго Умбера (4:6, 3:6), стал одним из героев грунтового турнира.

Во время первого сета в десятом гейме поединка при счете 4:5, 15:30 в пользу француза теннисисты провели фантастически длинный розыгрыш. Мяч оставался в игре почти минуту, причем игроки успели нанести 32 удара на двоих. Умбер минимум четыре раза должен был брать очко, но Медведев всякий раз спасал ситуацию.

Это крайне редкий для такого уровня соревнований эпизод, восхитивший в соцсетях многих болельщиков. Некоторые назвали его розыгрышем года.

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