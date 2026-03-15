Медведев и Синнер повторили достижение Джоковича и Федерера на турнире в Индиан-Уэллсе

В ночь с 14 на 15 марта российский теннисист Даниил Медведев, занимающий 11-ю строчку мирового рейтинга, одержал победу над лидером ATP Карлосом Алькарасом в полуфинале турнира категории ATP 1000 в Индиан-Уэллсе. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3).

Медведев вышел в финал в одиночном разряде, не проиграв на турнире ни одного сета. Аналогичный результат на пути к решающему матчу показал его будущий соперник — итальянец Янник Синнер, вторая ракетка мира.

Последний раз два теннисиста доходили до финала «мастерса» в Индиан-Уэллсе без потери сетов в 2015 году — тогда это удалось Новаку Джоковичу и Роджеру Федереру.

Финал между Медведевым и Синнером состоится 16 марта.