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15 марта, 07:30

Медведев и Синнер повторили достижение Джоковича и Федерера на турнире в Индиан-Уэллсе

Руслан Минаев

В ночь с 14 на 15 марта российский теннисист Даниил Медведев, занимающий 11-ю строчку мирового рейтинга, одержал победу над лидером ATP Карлосом Алькарасом в полуфинале турнира категории ATP 1000 в Индиан-Уэллсе. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3).

Медведев вышел в финал в одиночном разряде, не проиграв на турнире ни одного сета. Аналогичный результат на пути к решающему матчу показал его будущий соперник — итальянец Янник Синнер, вторая ракетка мира.

Последний раз два теннисиста доходили до финала «мастерса» в Индиан-Уэллсе без потери сетов в 2015 году — тогда это удалось Новаку Джоковичу и Роджеру Федереру.

Финал между Медведевым и Синнером состоится 16 марта.

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Даниил Медведев
Новак Джокович
Роджер Федерер
Янник Синнер
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