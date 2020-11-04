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Медведев и Штруфф вылетели в первом круге «Мастерса» в Париже в паре

21:48

Россиянин Даниил Медведев и немец Ян-Леннард Штруфф не смогли выйти во второй круг турнира в Париже в парном разряде. Дуэт уступил бельгийцам Сандеру Жилле и Йорану Влигену.

Во втором круге Жилле и Влиген сыграют с Мате Павичем из Хорватии и бразильцем Бруну Соаресом.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 3 901 015 евро

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Сандер Жилле/Йоран Влиген (Бельгия) — Даниил Медведев/Ян-Леннард Штруфф (Россия/Германия) — 4:6, 7:6 (7:3), 10:8

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/tennis/L/atp/paris/2020/2/6/

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