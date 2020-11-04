Медведев и Штруфф вылетели в первом круге «Мастерса» в Париже в паре
21:48
Россиянин Даниил Медведев и немец Ян-Леннард Штруфф не смогли выйти во второй круг турнира в Париже в парном разряде. Дуэт уступил бельгийцам Сандеру Жилле и Йорану Влигену.
Во втором круге Жилле и Влиген сыграют с Мате Павичем из Хорватии и бразильцем Бруну Соаресом.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 3 901 015 евро
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Сандер Жилле/Йоран Влиген (Бельгия) — Даниил Медведев/Ян-Леннард Штруфф (Россия/Германия) — 4:6, 7:6 (7:3), 10:8
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/tennis/L/tennis/L/atp/paris/2020/2/6/