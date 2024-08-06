Медведев и Сафиуллин вышли во второй круг парного турнира в Монреале
Российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин в первом круге парного турнира в Монреале обыграли хорвата Ивана Додига и голландца Жана-Жюльена Рожера.
Встреча продолжалась 1 час 5 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:3. На счету россиян 2 эйса и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.
Во втором круге Медведев и Сафиуллин встретятся с победителями матча Сантьяго Гонсалес/Эдуар Роже-Васслен (Мексика/Франция) — Таллон Грикспур/Себастьян Корда (Нидерланды/США).
Монреаль (Канада)
Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 6 795 555 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Даниил Медведев/Роман Сафиуллин (Россия) — Иван Додиг/Жан-Жюльен Рожер (Хорватия/Нидерланды, 11) — 6:4, 6:3
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