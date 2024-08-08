Медведев и Сафиуллин вышли в четвертьфинал парного турнира в Монреале
Российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин во втором круге парного турнира в Монреале обыграли мексиканца Сантьяго Гонсалеса и француза Эдуара Роже-Васслена.
Встреча продолжалась 1 час 5 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:1, 10:7. На счету россиян 4 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.
В четвертьфинале Медведев и Сафиуллин встретятся с американцем Радживом Рамом и британцем Джо Солсбери.
Монреаль (Канада)
Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 6 795 555 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Второй круг
Даниил Медведев/Роман Сафиуллин (Россия) — Сантьяго Гонсалес/Эдуар Роже-Васслен (Мексика/Франция, 6) — 3:6, 6:1, 10:7
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