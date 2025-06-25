Медведев и Рублев заявились на турнир в Вашингтоне

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев примут участие в «пятисотнике» в Вашингтоне (США), сообщается на сайте турнира.

Соревнования пройдут с 21 по 27 июля.

На турнир также заявились американцы Тейлор Фритц, Бен Шелтон, Томми Пол, Фрэнсис Тиафо, австралийцы Алекс де Минаур и Алексей Попырин, чешские теннисисты Томаш Махач и Якуб Меншик, итальянец Лоренцо Музетти. Россиянин Роман Сафиуллин попал в число запасных игроков.

На данный момент 29-летний Медведев занимает девятое место в мировом рейтинге, а 27-летний Рублев располагается на 14-й позиции.