Медведев и Рублев сохранили своим позиции в рейтинге АТР

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала обновленную версию рейтинга после завершения турнира в Монпелье.

Лучшим из россиян остается Даниил Медведев, занимающий 7-е место в рейтинге. Андрей Рублев сохранил 10-ю строчку, Карен Хачанов — 20-ю. Роман Сафиуллин опустился с 68-й на 69-ю строку, Павел Котов поднялся со 103-го на 105-е место.

Лидером рейтинга АТР остается итальянский теннисист Янник Синнер, 2-е место занимает немец Александр Зверев, на 3-й строчке — испанец Карлос Алькарас.

Рейтинг ATP на 3 февраля 2025 года:

1. Янник Синнер (Италия) — 11 830 очков;

2. Александр Зверев (Германия) — 8135;

3. Карлос Алькарас (Испания) — 7010;

4. Тэйлор Фритц (США) — 5050;

5. Каспер Рууд (Норвегия) — 4160;

6. Новак Джокович (Сербия) — 3900;

7. Даниил Медведев (Россия) — 3780;

8. Алекс Де Минаур (Австралия) — 3735;

9. Томми Пол (США) — 3495;

10. Андрей Рублев (Россия) — 3220;

20. Карен Хачанов (Россия) — 2310...

69. Роман Сафиуллин (Россия) — 823...

103. Павел Котов (Россия) — 572.