Медведев и Рублев сохранили свои места в топ-10 рейтинга ATP

Российские теннисисты Дмитрий Медведев и Андрей Рублев сохранили свои места в обновленном рейтинге ATP от 31 мая.

Лидером по прежнему является Новак Джокович, у него 11?313 очков. У Медведева — 9793 очка и второе место, на третьем — испанец Рафаэль Надаль (9630 очков). Андрей Рублев (6090) сохранил за собой 7-е место.

Рейтинг ATP от 31 мая:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11313 очков

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9793

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 9630

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8445

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7500

6 (6). Александр Зверев (Германия) — 6990

7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 6090

8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 5605

9 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 3958

10 (10). Диего Шварцман (Аргентина) — 3465...

25 (25). Карен Хачанов (Россия) — 2280

26 (26). Аслан Карацев (Россия) — 2245