Медведев и Рублев сохранили свои места в топ-10 рейтинга ATP
Российские теннисисты Дмитрий Медведев и Андрей Рублев сохранили свои места в обновленном рейтинге ATP от 31 мая.
Лидером по прежнему является Новак Джокович, у него 11?313 очков. У Медведева — 9793 очка и второе место, на третьем — испанец Рафаэль Надаль (9630 очков). Андрей Рублев (6090) сохранил за собой 7-е место.
Рейтинг ATP от 31 мая:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11313 очков
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9793
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 9630
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8445
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7500
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 6990
7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 6090
8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 5605
9 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 3958
10 (10). Диего Шварцман (Аргентина) — 3465...
25 (25). Карен Хачанов (Россия) — 2280
26 (26). Аслан Карацев (Россия) — 2245
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю