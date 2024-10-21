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Сегодня, 13:46

Медведев и Рублев сохранили свои места в чемпионской гонке ATP

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото AFP

ATP опубликовала рейтинг чемпионской гонки по итогам сезона.

Лучшим среди россиян остается Даниил Медведев, занимающий четвертую строчку. Также восьмую позицию сохранил Андрей Рублев.

Первое место занимает итальянец Янник Синнер, вторым идет испанец Карлос Алькарас, третьим — немец Александр Зверев.

Теннисисты, занимающие места в топ-8 рейтинга, в конце года сыграют на итоговом чемпионате ATP. На данный момент в топ-8 также находятся Тэйлор Фритц (США, 5-е место), Новак Джокович (Сербия, 6) и Каспер Рууд (Норвегия, 7).

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
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