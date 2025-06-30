Теннис
30 июня, 08:12

Медведев и Рублев сохранили позиции в рейтинге ATP

Алина Савинова
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала на сайте организации обновленную версию рейтинга.

В топ-10 изменений не произошло. Лидером остается итальянец Янник Синнер. Вторая строчка по-прежнему у испанца Карлоса Алькараса, а третья — у немца Александра Зверева.

Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев остались на 9-й и 14-й позиции соответственно. Их соотечественник Карен Хачанов опустился с 19-й на 20-ю строчку, а Роман Сафиуллин занимает 75-е место.

Даниил Медведев и&nbsp;Мирра Андреева.Медведев способен дойти до полуфинала, Мирра — улучшить прошлогодний результат. Чего ждать от россиян на Уимблдоне

Рейтинг АТР от 30 июня:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 10430 баллов;
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 9300;
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6500;
4 (4). Джек Дрейпер (Великобритания) — 4650;
5 (5). Тейлор Фриц (США) — 4635;
6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4630;
7 (7). Лоренцо Музетти (Италия) — 4140;
8 (8). Хольгер Руне (Дания) — 3530;
9 (9). Даниил Медведев (Россия) — 3420;
10 (10). Бен Шелтон (США) — 3130...
14 (14). Андрей Рублев (Россия) — 2920...
20 (19). Карен Хачанов (Россия) — 2240;
75 (75). Роман Сафиуллин (Россия) — 831.

