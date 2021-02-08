Медведев и Рублев сохранили места в топ-10 рейтинга ATP
Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев сохранили свои позиции в топ-10 рейтинга ATP.
В воскресенье они стали победителями на Кубке ATP, обыграв в финале сборную Италии.
Медведев занимает четвертое место в рейтинге, Рублев — восьмое.
?Рейтинг АТР
Положение на 8 февраля
1 (1*). Новак Джокович (Сербия) — 12030 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 8715
5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 6630
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5965
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5615
8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 4429
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3480
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3345...
20 (20). Карен Хачанов (Россия) — 2290
?* - положение в предыдущем рейтинге
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