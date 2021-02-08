Медведев и Рублев сохранили места в топ-10 рейтинга ATP

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев сохранили свои позиции в топ-10 рейтинга ATP.

В воскресенье они стали победителями на Кубке ATP, обыграв в финале сборную Италии.

Медведев занимает четвертое место в рейтинге, Рублев — восьмое.

?Рейтинг АТР

Положение на 8 февраля

1 (1*). Новак Джокович (Сербия) — 12030 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9125

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 8715

5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 6630

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5965

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5615

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 4429

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3480

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3345...

20 (20). Карен Хачанов (Россия) — 2290

?* - положение в предыдущем рейтинге