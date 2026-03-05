Медведев и Рублев провели первую тренировку в Индиан-Уэллсе

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев прилетели в американский Индиан-Уэллс для участия в турнире серии «мастерс», сообщает News Channel 3.

По данным источника, 30-летний Медведев и 28-летний Рублев уже приняли участие в первой тренировке перед соревнованиями.

Ранее мама Рублева сообщила, что ее сын, Медведев и Карен Хачанов добрались до Лос-Анджелеса.

Российские теннисисты завершили выступление в ОАЭ и 3 марта вылетели в США для участия в турнире в Индиан-Уэллсе. Маршрут спортсменов пролегал через Оман и Стамбул. Соревнования проходят с 4 по 15 марта, россияне начнут борьбу со второго круга.

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