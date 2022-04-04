Медведев и Рублев опустились в чемпионской гонке ATP
Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев потеряли свои позиции в чемпионской гонке ATP.
Медведев опустился со второго на третье место. Он уступил свою позицию испанцу Карлосу Алькарасу, который в выходные выиграл турнир в Майами.
Рублев опустился на седьмое место, Карен Хачанов на 22-е, а Аслан Карацев остался 27-м.
На первой строчке все еще располагается 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль.
Чемпионская гонка АТР
Положение на 4 апреля
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 3350 очков.
2 (7). Карлос Алькарас (Испания) — 1950.
3 (2). Даниил Медведев (Россия) — 1900.
4 (3). Тейлор Фритц (США) — 1520.
5 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 1440.
6 (4). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1420.
7 (5). Андрей Рублев (Россия) — 1390.
8 (22). Каспер Рууд (Норвегия) — 1020.
9 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 945.
10 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 935...
22 (20). Карен Хачанов (Россия) — 485...
27 (27). Аслан Карацев (Россия) — 440.