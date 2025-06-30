Теннис
30 июня, 09:13

Медведев и Рублев опустились на две строчки в чемпионской гонке ATP

Алина Савинова

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев потеряли позиции в обновленной версии чемпионской гонки ATP.

Медведев переместился с 14-й на 16-ю строчку, а Рублев — с 16-й на 18-ю. Их соотечественник Карен Хачанов сохраняет 28-е место.

На первой позиции располагается испанец Карлос Алькарас. В тройке также итальянец Янник Синнер и немец Александр Зверев.

Чемпионская гонка ATP, версия от 30 июня:

1. Карлос Алькарас (Испания) — 6290;

2. Янник Синнер (Италия) — 4050;

3. Александр Зверев (Германия) — 3320;

4. Джек Дрейпер (Великобритания) — 2940;

5. Лоренцо Музетти (Италия) — 2650;

6. Новак Джокович (Сербия) — 2630;

7. Каспер Рууд (Норвегия) — 2075;

8. Томми Пол (США) — 1950;

9. Алекс де Минаур (Австралия) — 1885;

10. Хольгер Руне (Дания) — 1880...

16 (14). Даниил Медведев (Россия) — 1650...

18 (16). Андрей Рублев (Россия) — 1570...

28. Карен Хачанов (Россия) — 1060.

