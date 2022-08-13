Медведев и Рублев могут встретиться в четвертьфинале турнира в Цинциннати
Пресс-служба ATP опубликовала ожидаемые четвертьфинальные пары турнира в Цинциннати на основе посева теннисистов.
Так, в четвертьфинале могут встретиться россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев, Стефанос Циципас (Греция) и Хуберт Хуркач (Польша), Каспер Рууд (Норвегия) и Карлос Алькарас (Испания), а также Феликс Оже-Альяссим (Канада) и Рафаэль Надаль (Испания).
Ранее стало известно, что сербский теннисист Новак Джокович пропустит турнир.
Турнир в Цинциннати пройдет с 14 по 22 августа.
An exciting week lies ahead! ?@CincyTennis | #CincyTennis pic.twitter.com/UxEk0woZwI— ATP Tour (@atptour) August 12, 2022
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