Медведев и Рублев могут встретиться в четвертьфинале турнира в Цинциннати

Пресс-служба ATP опубликовала ожидаемые четвертьфинальные пары турнира в Цинциннати на основе посева теннисистов.

Так, в четвертьфинале могут встретиться россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев, Стефанос Циципас (Греция) и Хуберт Хуркач (Польша), Каспер Рууд (Норвегия) и Карлос Алькарас (Испания), а также Феликс Оже-Альяссим (Канада) и Рафаэль Надаль (Испания).

Ранее стало известно, что сербский теннисист Новак Джокович пропустит турнир.

Турнир в Цинциннати пройдет с 14 по 22 августа.