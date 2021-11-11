Медведев и Джокович потренировались вместе перед итоговым турниром ATP
19:43
Российский теннисист Даниил Медведев провел совместную тренировку с сербом Новаком Джоковичем перед итоговым турниром ATP.
7 ноября Джокович победил Медведева в финале турнира ATP в Париже. Матч продлился 2 часа 15 минут и завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу серба.
Итоговый турнир пройдет в Турине с 14 по 21 ноября. Медведев является действующим чемпионом соревнований.
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