Медведев и Джокович потренировались вместе перед итоговым турниром ATP

Российский теннисист Даниил Медведев провел совместную тренировку с сербом Новаком Джоковичем перед итоговым турниром ATP.

From the Paris final to practice in Turin!



Watch World No. 1 & 2 @DjokerNole and @DaniilMedwed practice LIVE now ? https://t.co/qdmPDIZRqQ #NittoATPFinals pic.twitter.com/Sxon7DJNJ2 — Tennis TV (@TennisTV) November 11, 2021

7 ноября Джокович победил Медведева в финале турнира ATP в Париже. Матч продлился 2 часа 15 минут и завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу серба.

Итоговый турнир пройдет в Турине с 14 по 21 ноября. Медведев является действующим чемпионом соревнований.