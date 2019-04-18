Медведев и Демолинер - в четвертьфинале турнира в Монте-Карло

Россиянин Даниил Медведев и бразилец Марселу Демолинер вышли в четвертьфинал турнира в Монте-Карло. Во втором круге дуэт обыграл колумбийцев Хуана Себастьяна Кабаля и Роберта Фару.
В четвертьфинале Демолинеру и Медведеву предстоит матч с аргентинцами Максимо Гонсалесом и Орасио Себальосом.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 207 405 евро
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Второй круг
Марселу Демолинер/Даниил Медведев (Бразилия/Россия) - Хуан Себастьян Кабаль/Роберт Фара (Колумбия, 4) - 6:2, 6:4
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