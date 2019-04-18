19:22 | Теннис — ATP

Медведев и Демолинер - в четвертьфинале турнира в Монте-Карло

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Россиянин Даниил Медведев и бразилец Марселу Демолинер вышли в четвертьфинал турнира в Монте-Карло. Во втором круге дуэт обыграл колумбийцев Хуана Себастьяна Кабаля и Роберта Фару.

В четвертьфинале Демолинеру и Медведеву предстоит матч с аргентинцами Максимо Гонсалесом и Орасио Себальосом.

Монте-Карло (Монако) 

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters 

Призовой фонд 5 207 405 евро 

Открытые корты, грунт 

Парный разряд 

Второй круг 

Марселу Демолинер/Даниил Медведев (Бразилия/Россия) - Хуан Себастьян Кабаль/Роберт Фара (Колумбия, 4) - 6:2, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/montecarlo/2019/2/

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