Медведев и Демолинер - в четвертьфинале турнира в Монте-Карло

Россиянин Даниил Медведев и бразилец Марселу Демолинер вышли в четвертьфинал турнира в Монте-Карло. Во втором круге дуэт обыграл колумбийцев Хуана Себастьяна Кабаля и Роберта Фару.

В четвертьфинале Демолинеру и Медведеву предстоит матч с аргентинцами Максимо Гонсалесом и Орасио Себальосом.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Второй круг

Марселу Демолинер/Даниил Медведев (Бразилия/Россия) - Хуан Себастьян Кабаль/Роберт Фара (Колумбия, 4) - 6:2, 6:4