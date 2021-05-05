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Медведев и Демолинер проиграли во втором круге парного турнира в Мадриде

19:15
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Российский теннисист Даниил Медведев и бразилец Марселу Демолинер уступили во втором раунде турнира АТР в Мадриде (Испания) в парном разряде. Их победил дуэт Весли Колхоф/Лукаш Кубот (Голландия/Польша) — 7:5, 6:7 (4:7), 10:3.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 2 614 465 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Второй круг

Весли Колхоф/Лукаш Кубот (Голландия/Польша, 7) — Марселу Демолинер/Даниил Медведев (Бразилия/Россия) — 7:5, 6:7 (4:7), 10:3

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