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Медведев: «Хейтеры есть даже у Джоковича, Надаля и Федерера. И это нормально»

Алина Савинова
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Даниил Медведев
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о давлении, которое оказывается на него со стороны болельщиков.

«Конечно, давление есть. Ты знаешь, что все ждут от тебя многого. Я думаю, это научило меня еще большему, потому что, когда мне было 20 лет, я, как и многие, любил читать все комментарии в социальных сетях о себе. Некоторые писали: «Он будет хорошо играть», а были и комментарии по типу: «Он плохой игрок». И когда ты молод, иногда отвечаешь им: «Нет, я собираюсь делать это хорошо». Давление оказывают на многих лидеров рейтинга, у них также есть много хейтеров. И это нормально. У Новака [Джоковича] много хейтеров. Даже у Рафы [Надаля] и Роджера [Федерера] они каким-то образом есть. Как это возможно? Не знаю. Но это научило меня меньше обращать внимание на такие вещи и больше сосредотачиваться на себе, близких мне людях», — приводит Sportskeeda слова Медведева.

Ранее россиянин в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе обыграл испанца Алехандро Давидовича Фокина (6:3, 7:5). Следующим его соперником станет американец Фрэнсис Тиафо. Матч пройдет 18 марта.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-djokovic-lot-haters-even-nadal-federer-somehow-them-daniil-medvedev-pressures-world-no-1?key1=newsnowltennis
Теннис
Даниил Медведев
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