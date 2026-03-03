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3 марта, 21:46

Медведев, Хачанов и Рублев покинули ОАЭ

Ана Горшкова
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

Мама теннисиста Андрея Рублева Марина Марьенко сообщила, что ее сын Даниил Медведев, Карен Хачанов и их команды покинули Дубай и вылетели из Омана.

Спортсмены не могли покинуть Дубай после завершения турнира ATP-500, так как в ОАЭ закрыли воздушное пространство.

«Жду от Андрея звонка о прибытии в Стамбул. Организовали спецрейс для команды Медведева, Хачанова, Рублева. Вылетели из Омана в 16:00, жду звонка о прибытии в Стамбул, оттуда ребята летят в Лос-Анджелес. Лететь 6 часов 30 минут, сказали. Если не ошибаюсь, помогли с организацией из ATP. Долго не разрешали вылет», — приводит слова Марьенко РИА «Новости».

Даниил Медведев, Мирра Андреева, Андрей Рублев.Мирре вновь защищать титул, Медведев и Рублев могут не добраться до США. Анонс Индиан-Уэллса

Победителем турнира в Дубае стал Даниил Медведев — его соперник по финалу Таллон Грикспур снялся с матча из-за травмы.

С 4 по 15 марта в Индиан-Уэллсе пройдет турнир серии «мастерс», на который заявлены Медведев, Рублев и Хачанов. Они должны начать соревнование со второго круга.

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Источник: РИА Новости
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Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
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