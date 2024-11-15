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Медведев — после поражения от Синнера на Итоговом турнире АТР: «Я очень горжусь четвертым местом в мире»

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Российский теннисист Даниил Медведев оценил свою игру в текущем сезоне после поражения в матче с итальянцем Янником Синнером (3:6, 4:6) и вылета с Итогового турнира АТР.

«Вероятно, я закончу сезон на четвёртом месте в мире. Я очень горжусь этим, потому что боролся на протяжении всего года. Раньше я чувствовал, что превосхожу соперника, и легко побеждал. Дело только в исполнении. Нужно не промахиваться, идти, идти, идти вперёд. Вот над чем мы будем много работать в межсезонье, чтобы стать немного лучше, что непросто, когда тебе 28 лет», — цитирует Медведева пресс-служба АТР.

28-летний россиянин покинул Итоговый турнир ATP, проиграв два из трех матчей в группе А.

В полуфинал пробились победивший Медведева Синнер и американец Тейлор Фритц.

Теннис
Даниил Медведев
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