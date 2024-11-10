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Даниил Медведев — Тэйлор Фритц: время начала и где смотреть матч ATP Finals

Даниил Медведев сыграет с Тэйлором Фритцем в Итоговом турнире ATP 10 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с американцем Тэйлором Фритцем в матче группового этапа Итогового турнира ATP в воскресенье, 10 ноября. Ориентировочное время начала — после 16.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Медведев — Фритц с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

28-летний Медведев — 4-я ракетка мира. 27-летний Фритц занимает 6-е место в рейтинге ATP.

В истории очных противостояний соперники встречались трижды. Счет 2-1 в пользу представителя США.

Итоговый турнир ATP пройдет на кортах арены «Пала Альпитур» в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября.

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Теннис
Даниил Медведев
Тэйлор Фритц
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