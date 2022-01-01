Медведев: «Феноменальный год для российского тенниса в какой-то степени может помочь нам на ATP Cup»

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от выступления сборной России на ATP Cup-2022.

«В целом прошедший год был феноменальным для российского тенниса. Думаю, этот факт в какой-то степени может помочь нам на этом турнире, потому что все ожидают от нас успеха. Я веду к тому, что вы все знаете, что мне нравится подобного рода давление. Это мотивирует играть лучше.

Да, начинать сезон никогда не бывает легко. Из группы выйдет только одна команда, так что нужно выиграть как можно больше матчей, создавать себе как можно меньше проблем и выигрывать», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

За сборную России на ATP Cup сыграют Медведев Роман Сафиуллин и Евгений Карловский. Россияне в группе B встретятся с Францией, Австралией и Италией.