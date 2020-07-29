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Медведев, Джокович и Надаль примут участие на «Мастерсе» в Цинциннати

14:22
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Организаторы турнира серии «Мастерс» в Цинциннати опубликовали список участников. Соревнования пройдут с 15 по 23 августа.

В состав участников вошли: Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Стефанос Циципас, Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублев, Доминик Тим, Александр Зверев, Денис Шаповалов, Григор Димитров и Ник Кирьос.

В прошлом году турнир выиграл Даниил Медведев. В финале он победил бельгийца Давида Гофеена — 7:6 (7:3), 6:4.

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