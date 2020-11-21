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Медведев доволен победной серией на Итоговом турнире ATP

01:54
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Российский теннисист Даниил Медведев рад, что выиграл все три матча в группе на Итоговом турнире ATP. В пятницу он победил аргентинца Диего Шварцмана.

— Я отлично играл в двух предыдущих матчах. Считаю, что для уверенности всегда хорошо оставаться непобежденным, — цитирует пресс-служба ATP Медведева. — Я хотел выиграть матч, поэтому очень рад, что мне это удалось. Сегодня подавал очень хорошо и это мне очень помогало на протяжении всего матча.

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