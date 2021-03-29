Медведев: «Должен был побеждать Попырина в двух сетах, тогда мы бы не говорили о судорогах»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу в третьем раунде турнира в Майами над Алексеем Попыриным из Австралии (7:6 (7:3), 6:7 (7:9), 6:4).

«Наверное, это одна из самых сладких побед в карьере. В третьем сете были очень сильные судороги. И одно дело, когда у тебя судороги, но ты ведешь — в конце так и получилось. В этой ситуации можно держаться за счет подачи. Но начались они раньше. Было очень трудно думать о победе.

С другой стороны, я должен был побеждать в двух сетах. Тогда мы бы не говорили о судорогах. Но в итоге результат на табло, и я рад, что преодолел все трудности этого безумного матча», — сказал Медведев после матча.

В 1/8 финала турнира Медведев встретится с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США) — Душан Лайович (Сербия).