Медведев дебютирует в топ-5 рейтинга ATP, если обыграет Гоффена

Россиянин Даниил Медведев вышел в финал турнира в Цинциннати (США), обыграв первую ракетку мира Новака Джоковича из Сербии. Медведева ждет встреча с бельгийцем Давидом Гоффеном. В случае победы Даниил дебютирует в топ-5 рейтинга ATP.

В начале этой недели Медведев обошел Карена Хачанова и стал первой ракеткой России, поднявшись на восьмое место в рейтинге.

Медведев вышел в финал турнира в Цинциннати, одержав волевую победу над Джоковичем