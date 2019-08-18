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Медведев дебютирует в топ-5 рейтинга ATP, если обыграет Гоффена

03:09
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Россиянин Даниил Медведев вышел в финал турнира в Цинциннати (США), обыграв первую ракетку мира Новака Джоковича из Сербии. Медведева ждет встреча с бельгийцем Давидом Гоффеном. В случае победы Даниил дебютирует в топ-5 рейтинга ATP.

В начале этой недели Медведев обошел Карена Хачанова и стал первой ракеткой России, поднявшись на восьмое место в рейтинге.

Медведев вышел в финал турнира в Цинциннати, одержав волевую победу над Джоковичем

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