Медведев проиграл Де Минауру в третьем круге «мастерса» в Монте-Карло

Россиянин Даниил Медведев проиграл австралийцу Алексу Де Минауру в третьем круге турнира серии ATP 1000 в Монте-Карло — 2:6, 2:6.

Матч длился 1 час 11 минут. Медведев за игру сделал 3 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. У Де Минаура — 2 эйса, 3 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Соперником 10-й ракетки мира в четвертьфинале станет победитель матча Алехандро Табило (Чили) — Григор Димитров (Болгария).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 6 128 940 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Алекс Де Минаур (Австралия, 8) — Даниил Медведев (Россия, 9) — 6:2, 6:2