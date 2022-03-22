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«Он мелкий, не умеет драться». Конфликт Медведева и Циципаса вошел в историю

Конфликт Медведева и Циципаса после матча в Майами вошел в историю
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Даниил Медведев и Стефанос Циципас.
Фото AFP

4 года назад Даниил Медведев впервые сыграл против Стефаноса Циципаса на профессиональном уровне.

В первом круге американского турнира «Мастерс» в Майами россиянин обыграл грека в трех сетах (2:6, 6:4, 6:2). Во время третьего сета между спортсменами возникла перепалка, в ходе которой Циципас оскорбил Медведева, назвав его «сраным русским».

После матча Медведев обратился к Циципасу и судье матча.

«Тебе лучше заткнуться на ***. Стефанос, не хочешь на меня посмотреть? У тебя какие-то проблемы? Срочно надо в туалет на пять минут? Не извиняешься после рикошетов и считаешь себя хорошим парнем? Посмотри на меня. Он это начал.
Сказал «сраный русский». По-вашему, это нормально? Я ответил ему, потому что он не умеет драться. Он мелкий парень, не умеет драться. Если бы он молчал, у меня бы не было никаких проблем. Но если он что-то говорит, ищет конфликт, то пусть хоть посмотрит на меня», — сказал тогда Медведев.

Болельщики считают этот инцидент одним из самых интересных за последние годы, к тому же после этого Медведев и Циципас несколько раз обменивались резкими фразами на корте и в СМИ.

На профессиональном уровне Медведев 7 раз побеждал Циципаса и дважды проигрывал греку. Напомним, что мать Циципаса — бывшая советская теннисистка Юлия Сальникова, дочь экс-футболиста «Спартака» Сергея Сальникова.

Даниил Медведев и&nbsp;Стефанос Циципас. «Сраный русский», «скучный теннис», «враги». История взаимоотношений Медведева и Циципаса

Теннис
Даниил Медведев
Стефанос Циципас
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