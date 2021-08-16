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Медведев: «Четыре титула «Мастерс» в пяти финалах — хорошая результативность»

01:36
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над американцем Райлли Опелкой в финале турнира в Торонто (6:4, 6:3). Для россиянина это четвертый «Мастерс» в карьере.

«Был момент, когда я об этом даже не мечтал. Я тогда уже был в топ-100, может, выиграл пару турниров ATP 250, но выйти в четвертьфинал или полуфинал «Мастерса» — особенно с Новаком и Рафой — казалось недостижимым. Теперь у меня четыре титула в пяти финалах — хорошая результативность. Я очень рад. Хочу достичь большего и выиграть больше.

Рейлли провел отличную неделю, показал пока что лучший результат в карьере. Всегда приятно, когда такой хороший парень здорово выступает. Даже сегодня у него были отличные розыгрыши, он боролся до конца, отыгрывал брейк-пойнты в важные моменты», — приводит слова Медведева Tennis TV.

Для Медведева это третий титул в 2021 году. Ранее он выиграл турниры в Мальорке и Марселе. Всего на счету Медведева 12 побед на турнирах ATP.

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Сергей Разин все материалы автора

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