22 октября 2025, 18:53

Медведев обыграл Боржеша в первом круге турнира в Вене

Руслан Минаев
Даниил Медведев.
Фото AFP

Россиянин Даниил Медведев победил португальца Нуну Боржеша в первом круге турнира в Вене — 6:4, 6:7 (7:9), 6:2.

Матч длился 2 часа 20 минут. 14-я ракетка мира сделал за игру 18 эйсов, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. У 47-й ракетки Боржеша 8 эйсов и 4 двойные ошибки.

Во втором круге Медведев сыграет с французом Корантеном Муте, которого победил в финале турнира в Алма-Ате 19 октября.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 2 736 875 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 6) — Нуну Боржеш (Португалия) — 6:4, 6:7 (7:9), 6:2

