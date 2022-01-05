Майхшак победил Дельбониса, Хуркач обыграл Шварцмана на Кубке ATP
06:25
Состоялись матчи группового турнира Кубка ATP. Чилиец Алехандро Табило победил норвежца Виктора Дурасовича.
В другом матче группы А норвежец Каспер Рууд обыграл чилийца Кристиана Гарина.
В группе D поляк Камиль Майхшак взял верх над аргентинцем Федерико Дельбонисом. В другой встрече поляк Хуберт Хуркач победил аргентинца Диего Шварцмана.
ATP Cup
Призовой фонд 10 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа A
Норвегия — Чили
Виктор Дурасович — Алехандро Табило — 1:6, 7:6 (7:5), 1:6
Каспер Рууд — Кристиан Гарин — 6:4, 6:1
Группа D
Польша — Аргентина
Камиль Майхшак — Федерико Дельбонис — 6:3, 7:6 (7:3)
Хуберт Хуркач — Диего Шварцман — 6:1, 6:4
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