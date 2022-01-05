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Майхшак победил Дельбониса, Хуркач обыграл Шварцмана на Кубке ATP

06:25

Состоялись матчи группового турнира Кубка ATP. Чилиец Алехандро Табило победил норвежца Виктора Дурасовича.

В другом матче группы А норвежец Каспер Рууд обыграл чилийца Кристиана Гарина.

В группе D поляк Камиль Майхшак взял верх над аргентинцем Федерико Дельбонисом. В другой встрече поляк Хуберт Хуркач победил аргентинца Диего Шварцмана.

ATP Cup

Призовой фонд 10 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа A

Норвегия — Чили

Виктор Дурасович — Алехандро Табило — 1:6, 7:6 (7:5), 1:6

Каспер Рууд — Кристиан Гарин — 6:4, 6:1

Группа D

Польша — Аргентина

Камиль Майхшак — Федерико Дельбонис — 6:3, 7:6 (7:3)

Хуберт Хуркач — Диего Шварцман — 6:1, 6:4

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Роман Шишов все материалы автора
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