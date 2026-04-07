Медведев сыграет с Берреттини во втором круге турнира в Монте-Карло
Итальянский теннисист Маттео Берреттини победил испанца Роберто Баутисту Агута в первом круге турнира в Монте-Карло.
Встреча продолжалась 21 минуту. В первом сете при счете 0:4 37-летний Баутиста Агут (85-й номер мирового рейтинга) отказался от продолжения матча.
Во втором круге 29-летний Берреттини, занимающий 90-е место в мировом рейтинге, сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 6 309 095 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Маттео Берреттини (Италия, WC) — Роберто Баутиста Агут (Испания, LL) — 4:0 отказ 2-го игрока
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