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Берреттини — о победе на турнире в Кицбюэле: «Я так счастлив и так устал»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини прокомментировал победу на турнире в Кицбюэле. В финале он обыграл француза Уго Гастона (7:5, 6:3).

«Я так счастлив и так устал. Это были сумасшедшие две недели, в течение которых я играл в свой лучший теннис. Гастон провел отличный матч. Я был сосредоточен, продолжал делать то, что у меня хорошо получалось в матче: сильно бил по мячу, наносил агрессивные удары в важные моменты», — приводит слова Берреттини сайт ATP.

28-летний итальянец выиграл второй турнир подряд, на прошлой неделе он стал победителем соревнований в швейцарском Гштаде. Теперь на счету Берреттини 10 титулов на турнирах уровня ATP.

Теннис
Маттео Берреттини
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