Берреттини вышел во втором круг турнира в Вене

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Итальянец Маттео Берреттини победил венгра Мартона Фучовича в первом круге турнира в Вене — 7:5, 6:4.

Матч длился 1 час 48 минут.

41-я ракетка мира во втором круге встретится с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США, 5) — Кэмерон Норри (Великобритания).

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 2 470 310 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Маттео Берреттини (Италия) — Мартон Фучович (Венгрия, Q) — 7:5, 6:4

Флавио Коболли (Италия) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 7:6 (7:1), 6:3