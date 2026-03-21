Бублик проиграл Берреттини во втором круге турнира в Майами

Теннисист из Казахстана Александр Бублик потерпел поражение от итальянца Маттео Берреттини в матче второго круга турнира в Майами — 4:6, 4:6.

Матч длился 1 час 29 минут. 28-летний Бублик подал 5 раз навылет, допустил 3 двойные ошибки и не реализовал ни одного из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 17 подач навылет, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнтов (из 7).

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Итан Куинн (США) — Каспер Рууд (Норвегия, 11) — 6:4, 7:6 (9:7)

Томми Пол (США, 22) — Адриан Маннарино (Франция) — 6:2, 2:6, 6:4

Райлли Опелка (США) — Джек Дрейпер (Великобритания, 25) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:0)

Маттео Берреттини (Италия) — Александр Бублик (Казахстан, 10) — 6:4, 6:4