Джокович проиграл Арнальди во втором круге «мастерса» в Мадриде
Сербский теннисист Новак Джокович не смог выйти в третий круг турнира в Мадриде.
В матче второго раунда 5-я ракетка мира уступил итальянцу Маттео Арнальди со счетом 3:6, 4:6. Встреча длилась 1 час 42 минуты.
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» потерпел третье поражение подряд.
Арнальди в следующем круге «мастерса» в Мадриде сыграет против Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 055 385 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Маттео Арнальди (Италия) — Новак Джокович (Сербия, 4) — 6:3, 6:4
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