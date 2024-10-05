Матчи Сафиуллина, Фритца и Димитрова на «мастерсе» в Шанхае перенесены из-за дождя

Матчи субботы на турнире серии ATP 1000 в Шанхае перенесены из-за дождей.

Не были доиграны три встречи. Среди них: Роман Сафиуллин (Россия) — Александр Бублик (Казахстан), Тэйлор Фритц (США) — Теренс Атман (Франция) и Зизу Бергс (Бельгия) — Григор Димитров (Болгария).

Матч Александра Зверева (Германия) и Маттиа Беллуччи (Италия) состоится сегодня, 5 октября. Теннисисты сыграют на крытом центральном корте.

Дата и время проведения перенесенных встреч станут известны позже.