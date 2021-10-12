Матчи Медведева и Рублева на турнире в Индиан-Уэллсе отложили из-за плохой погоды
12 октября, 06:42
Матчи третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе отложены из-за плохой погоды.
Игра между Андреем Рублевым и американцем Томми Полом, а также встреча Даниила Медведева против серба Филипа Крайиновича отложены на несколько часов. Матч Рублева вместо 5:45 начался на час позже.
Ранее россиянин Аслан Карацев пробился в 1/8 финала турнира, обыграв канадца Дениса Шаповалова.
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