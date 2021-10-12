Матчи Медведева и Рублева на турнире в Индиан-Уэллсе отложили из-за плохой погоды

Матчи третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе отложены из-за плохой погоды.

Игра между Андреем Рублевым и американцем Томми Полом, а также встреча Даниила Медведева против серба Филипа Крайиновича отложены на несколько часов. Матч Рублева вместо 5:45 начался на час позже.

Ранее россиянин Аслан Карацев пробился в 1/8 финала турнира, обыграв канадца Дениса Шаповалова.