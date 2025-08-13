Теннис
13 августа, 04:01

Матч Зверева с Накашимой был прерван из-за грозы

Евгений Козинов
Корреспондент

Матчи турнира в Цинциннати были прерваны из-за грозы. Спустя 30 минут было принято решение перенести игры на завтра.

Встреча американца Брэндона Накашимы против немца Александра Зверева была остановлена во втором сете при счете 5:4 в пользу немецкого теннисиста. Первый сет выиграл Зверев со счетом 6:4.

Игра польской теннисистки Магды Линетт против американки Джессики Пегулы была прервана после второго сета — 7:6 (7:5), 3:6.

Также были остановлены два матча в парном разряде: Го Ханьюй/Александра Панова (Китай/Россия) — Азиа Мухаммед/Деми Схурс (США/Нидерланды) и Пейтон Стирнс/Маркета Вондроушова (США/Чехия) — Тимеа Бабош/Луиза Стефани (Венгрия/Бразилия.

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Джессика Пегула
