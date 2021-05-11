Матч Медведева и Карацева в Риме перенесен на завтра из-за дождя
21:10
Матч второго раунда турнира АТР в Риме (Италия) между россиянами Даниилом Медведевым и Асланом Карацевым перенесен на 12 мая, сообщает АТР. Игра не состоится сегодня из-за дождя.
В связи с погодными условиями матч не начался в запланированное время. Сегодня доиграют только одну встречу — между сербом Новаком Джоковичем и Тейлором Фритцем из США.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю